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Espreso.tvОбществоВ Раду не поступало предложение о введении ЧП, - Разумков

В Раду не поступало предложение о введении ЧП, - Разумков

В Верховную Раду не поступало предложение о введении чрезвычайного положения в Украине из-за вспышки коронавируса

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа", передает РБК-Украина .

По словам Разумкова, введение чрезвычайного положения должно инициировать правительство, после чего президент внесет соответствующее предложение в парламент.

"По состоянию на сегодня предложения о введении чрезвычайного положения нет. Процедура чрезвычайного положения в этом случае следующая: если обычно это делает СНБО, делает предложение президенту, президент направляет указ в ВР. В данном случае это делает Кабинет министров, ведь это связано с эпидемиологической ситуацией в государстве. После того, как это поступит к президенту, президент направит это в Верховную Раду. Пока таких инициатив ни от правительства, ни от президента не было", - заявил он.

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