В Раду не поступало предложение о введении ЧП, - Разумков
Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков после заседания фракции "Слуга народа", передает РБК-Украина .
По словам Разумкова, введение чрезвычайного положения должно инициировать правительство, после чего президент внесет соответствующее предложение в парламент.
"По состоянию на сегодня предложения о введении чрезвычайного положения нет. Процедура чрезвычайного положения в этом случае следующая: если обычно это делает СНБО, делает предложение президенту, президент направляет указ в ВР. В данном случае это делает Кабинет министров, ведь это связано с эпидемиологической ситуацией в государстве. После того, как это поступит к президенту, президент направит это в Верховную Раду. Пока таких инициатив ни от правительства, ни от президента не было", - заявил он.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков утверждает, что на данном этапе для борьбы с эпидемией коронавируса не требуется введения чрезвычайного положения.
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