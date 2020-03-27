В ОРДЛО в 150 человек подозрение на пневмонию, - Денисова

27 марта, 2020, 13:29

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о 800 случаев ОРВИ на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей и невозможность диагностировать COVID-19 из-за отсутствия тестов

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.

"По оперативной информации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины, уже около 800 человек обратились за медицинской помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией. Из них около 150 - госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в том числе двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей. Диагностировать коронавирусной инфекции там до сих пор невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах ", - отметила Денисова.

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Она отметила, что получила около 1000 обращений от граждан Украины, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний расположенных на оккупированных территориях.

"Они жалуются на необеспечение надлежащих условий содержания, неоказание медицинской помощи, жестокое обращение и пытки", - добавила уполномоченный ВР по правам человека.

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