В ОРДЛО в 150 человек подозрение на пневмонию, - Денисова
Об этом уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook.
"По оперативной информации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины, уже около 800 человек обратились за медицинской помощью в связи с острой респираторной вирусной инфекцией. Из них около 150 - госпитализированы с подозрением на наличие пневмонии, в том числе двое детей 11 и 13 лет находятся под наблюдением врачей. Диагностировать коронавирусной инфекции там до сих пор невозможно из-за отсутствия соответствующих тестов в больницах ", - отметила Денисова.
Читайте также: Денисова требует от России проверить на коронавирус украинских политзаключенных
Она отметила, что получила около 1000 обращений от граждан Украины, которые содержатся в учреждениях исполнения наказаний расположенных на оккупированных территориях.
"Они жалуются на необеспечение надлежащих условий содержания, неоказание медицинской помощи, жестокое обращение и пытки", - добавила уполномоченный ВР по правам человека.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-