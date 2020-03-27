В НБУ рассказали, как оформить "кредитные каникулы" для бизнеса

27 марта, 2020, 12:53

В НБУ сообщили, что кредитные каникулы для бизнеса не будут действовать автоматически: клиенту нужно будет обращаться в банк и обсуждать изменения условий кредитования и графика погашения платежей

Об этом сообщила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова во время интернет-брифинге 27 марта, передает Еспресо.TV .

"Еще раз подчеркиваю, что кредитные каникулы - это не о прощении долгов, а об отсрочке платежей", - заявила Рожкова.

Она отметила, что 26 марта НБУ ввел постановление о кредитных каникулах и направил в банки письма с разъяснениями о том, как использовать этот инструмент.

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"Подчеркиваю, что кредитные каникулы не будут действовать автоматически для всех заемщиков. Заемщику в любом случае нужно будет обращаться в свой банк", - добавила Рожкова, отметив, что для получения льготы в кредитовании заемщикам необходимо предоставить доказательства того, что они потеряли доходы.

Она отметила, что начать кредитные каникулы может не только заемщик. Их может инициировать и банк, если увидит, что бизнес массово теряют доходы на фоне карантина.

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