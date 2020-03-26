Проценты начисляются, но платить можно позже: в Нацбанке пояснили, что дают "кредитные каникулы"
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
Там отметили, что льготный режим, введенный на период карантина, заключается не в прощении долгов.
"Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их. То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина", - отметили в НБУ.
Регулятор призывает украинцев дистанционно договариваться с банками о льготах в обслуживании кредитов, введенных на период карантина.
Кроме этого, Нацбанк призвал банки переориентировать своих коллекторов по взысканию долгов с клиентов банка на мониторинг финансового состояния заемщиков.
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