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Espreso.tvОбществоПроценты начисляются, но платить можно позже: в Нацбанке пояснили, что дают "кредитные каникулы"

Проценты начисляются, но платить можно позже: в Нацбанке пояснили, что дают "кредитные каникулы"


фото: censor.net
Проценты по кредитам в период так называемых кредитных каникул будут начисляться, впрочем обязательные платежи можно переносить во времени на более поздние периоды

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Там отметили, что льготный режим, введенный на период карантина, заключается не в прощении долгов.

"Банки продолжают начислять проценты за пользование кредитами. Ведь параллельно банки начисляют проценты по депозитам и платят их. То есть, пока действует карантин, проценты начисляются, но оплатить вы их можете после завершения карантина", - отметили в НБУ.

Регулятор призывает украинцев дистанционно договариваться с банками о льготах в обслуживании кредитов, введенных на период карантина.

Кроме этого, Нацбанк призвал банки переориентировать своих коллекторов по взысканию долгов с клиентов банка на мониторинг финансового состояния заемщиков.

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