 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: Россия прерывает международное авиасообщение, в Москве закрываются магазины

Коронавирус: Россия прерывает международное авиасообщение, в Москве закрываются магазины


фото: reuters
В связи с пандемией коронавируса с 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное международное авиасообщение

Согласно решению российского правительства, исключение сделают только для полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.

Кроме того, руководителям органов исполнительной власти поручено с 27 марта перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим исполнения обязанностей.

Также рекомендуется временно приостановить проведение "разрешительных, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий с очным присутствием граждан".

Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе - запретить.

Читайте также: Путин перенес всенародное голосование по изменениям в Конституцию и отправил россиян на неделю домой

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ согласно которому, в российской столице с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки.

Также в городе закрывают все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать