Коронавирус: Россия прерывает международное авиасообщение, в Москве закрываются магазины
Согласно решению российского правительства, исключение сделают только для полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.
Кроме того, руководителям органов исполнительной власти поручено с 27 марта перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим исполнения обязанностей.
Также рекомендуется временно приостановить проведение "разрешительных, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий с очным присутствием граждан".
Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе - запретить.
Читайте также: Путин перенес всенародное голосование по изменениям в Конституцию и отправил россиян на неделю домой
В то же время мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ согласно которому, в российской столице с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки.
Также в городе закрывают все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
Читайте также
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-