Коронавирус: Россия прерывает международное авиасообщение, в Москве закрываются магазины

26 марта, 2020, 11:49

В связи с пандемией коронавируса с 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное международное авиасообщение

Согласно решению российского правительства, исключение сделают только для полетов, связанных с возвращением российских граждан и полетов по отдельным решениям правительства РФ.

Кроме того, руководителям органов исполнительной власти поручено с 27 марта перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим исполнения обязанностей.

Также рекомендуется временно приостановить проведение "разрешительных, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и других подобных мероприятий с очным присутствием граждан".

Посещение развлекательных центров, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и т.п. рекомендуется приостановить, а курение кальянов в ресторанах, барах, кафе - запретить.

Читайте также: Путин перенес всенародное голосование по изменениям в Конституцию и отправил россиян на неделю домой

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ согласно которому, в российской столице с 28 марта по 5 апреля будут закрыты все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки.

Также в городе закрывают все розничные магазины, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.