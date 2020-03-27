 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСвятая Корона: собор в Германии выставит мощи святой, которые спасают от эпидемий

Святая Корона: собор в Германии выставит мощи святой, которые спасают от эпидемий


фото: reuters
Аахенский собор Германии имеет намерение выставить на всеобщее обозрение мощи Святой Короны, покровительницы борьбы с эпидемиями

Выставить на всеобщее обозрение рака с реликвией собор планировал еще летом, до вспышки коронавируса в рамках выставки, посвященной ювелирному мастерству, сообщает Reuters .

Пока непонятно, когда посетители смогут увидеть реликвию из-за жестких ограничений на проведение массовых собраний, нацеленных на борьбу с распространением вируса.

"Мы выставили святыню в храме немного раньше, чем планировалось, и теперь мы ожидаем большего интереса из-за вируса", - цитирует издание пресс-секретаря Аахенского собора Даниэля Ловенича.

Читайте также: Коронавирус: Епифаний помолился за прекращение эпидемии

Распорядитель фондов Аахенского собора Бриджит Фальк заявила, что "как и многие другие святые, Святая Корона может быть источником надежды в эти тяжелые времена пандемии".

Девушке по имени Корона (не путать с нем. Krone - собственно "корона", как символ власти) было всего 16 лет, когда римляне убили ее, вероятно, в Сирии во времена Марка Аврелия, за исповедание христианской веры. По легенде, девушка испытала особенно ужасной смерти. Она была привязана к двум согнутых пальм и разорвана на части, когда солдаты отпустили стволы.

Мощи Короны были привезены в Аахен императором Оттоном III в 997 году и хранились в гробнице в крипте собора. Позже они были помещены в специальную рака весом 98 кг и высотой 93 сантиметра. Праздники особенно почитается в Австрии и Баварии, также считается покровительницей кладоискателей.

Римско-католический собор в Аахене был построен во время правления императора Карла Великого в IX веке и является одним из старейших в Европе.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

27 марта, 2020 пятница

26 марта, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать