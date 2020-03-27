Святая Корона: собор в Германии выставит мощи святой, которые спасают от эпидемий

27 марта, 2020, 11:38

Аахенский собор Германии имеет намерение выставить на всеобщее обозрение мощи Святой Короны, покровительницы борьбы с эпидемиями

Выставить на всеобщее обозрение рака с реликвией собор планировал еще летом, до вспышки коронавируса в рамках выставки, посвященной ювелирному мастерству, сообщает Reuters .

Пока непонятно, когда посетители смогут увидеть реликвию из-за жестких ограничений на проведение массовых собраний, нацеленных на борьбу с распространением вируса.

"Мы выставили святыню в храме немного раньше, чем планировалось, и теперь мы ожидаем большего интереса из-за вируса", - цитирует издание пресс-секретаря Аахенского собора Даниэля Ловенича.

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Распорядитель фондов Аахенского собора Бриджит Фальк заявила, что "как и многие другие святые, Святая Корона может быть источником надежды в эти тяжелые времена пандемии".

Девушке по имени Корона (не путать с нем. Krone - собственно "корона", как символ власти) было всего 16 лет, когда римляне убили ее, вероятно, в Сирии во времена Марка Аврелия, за исповедание христианской веры. По легенде, девушка испытала особенно ужасной смерти. Она была привязана к двум согнутых пальм и разорвана на части, когда солдаты отпустили стволы.

Мощи Короны были привезены в Аахен императором Оттоном III в 997 году и хранились в гробнице в крипте собора. Позже они были помещены в специальную рака весом 98 кг и высотой 93 сантиметра. Праздники особенно почитается в Австрии и Баварии, также считается покровительницей кладоискателей.

Римско-католический собор в Аахене был построен во время правления императора Карла Великого в IX веке и является одним из старейших в Европе.