Пик эпидемии коронавируса в Италии еще не достигнут, - Нацинститут здравоохранения

27 марта, 2020, 17:58

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Италии еще не достигла своего пика, заявил председатель Национального института здравоохранения Сильвио Брусаферро

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным на 26 марта, в Италии от коронавируса умерли 8 215 человек, количество подтвержденных случаев заражения превысило 80 тысяч. Италия по числу смертей занимает первое место в мире. Последние данные по числу новых заражений свидетельствуют о том, что заболеваемость не идет на спад.

"Мы не достигли пика и не прошли его. Когда спад начнется, то, насколько он будет резким, будет зависеть от нашего поведения", - сказал Сильвио Брусаферро, добавив, что в последние дни заметили "признаки замедления" распространения коронавируса.

Италия первой в Европе ввела жесткие карантинные меры, включая ограничения на передвижение. Правительство усилило ограничения, запретив все второстепенные мероприятия до 3 апреля.

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Однако Франко Локателли, председатель консультационного совета правительства Италии по вопросам здравоохранения, заявил, что карантин необходимо продлить.

Во всем мире зарегистрировано более 550 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых как минимум 127 тыс. излечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 24 тыс. пациентов.

В связи с пандемией COVID-19 во многих странах объявили чрезвычайное положение или ввели жесткие карантинные мероприятия: закрыли границы для иностранных туристов, приостановили работу школ, университетов, торговых центров, отменили культурные и спортивные мероприятия.