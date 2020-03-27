Пик эпидемии коронавируса в Италии еще не достигнут, - Нацинститут здравоохранения
Об этом сообщает Reuters.
Согласно данным на 26 марта, в Италии от коронавируса умерли 8 215 человек, количество подтвержденных случаев заражения превысило 80 тысяч. Италия по числу смертей занимает первое место в мире. Последние данные по числу новых заражений свидетельствуют о том, что заболеваемость не идет на спад.
"Мы не достигли пика и не прошли его. Когда спад начнется, то, насколько он будет резким, будет зависеть от нашего поведения", - сказал Сильвио Брусаферро, добавив, что в последние дни заметили "признаки замедления" распространения коронавируса.
Италия первой в Европе ввела жесткие карантинные меры, включая ограничения на передвижение. Правительство усилило ограничения, запретив все второстепенные мероприятия до 3 апреля.
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Однако Франко Локателли, председатель консультационного совета правительства Италии по вопросам здравоохранения, заявил, что карантин необходимо продлить.
Во всем мире зарегистрировано более 550 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых как минимум 127 тыс. излечились. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 24 тыс. пациентов.
В связи с пандемией COVID-19 во многих странах объявили чрезвычайное положение или ввели жесткие карантинные мероприятия: закрыли границы для иностранных туристов, приостановили работу школ, университетов, торговых центров, отменили культурные и спортивные мероприятия.
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