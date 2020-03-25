Италия пройдет пик заражения коронавирусом в ближайшие дни, - ВОЗ

25 марта, 2020, 16:44

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия коронавируса в Италии может достичь пика на этой неделе

Об этом заявил заместитель директора ВОЗ Раньери Гуэрра, сообщает ANSA .

"Замедление темпов роста (заболеваемости - ред.) является чрезвычайно положительным фактором, и в некоторых регионах, я считаю, что мы близки к точке излома кривой, поэтому пик может быть достигнут на этой неделе, а затем он может начать спадать", - сказал он.

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Гуэрра убежден, что эта неделя и первые дни следующей будут решающими, ведь тогда должны быть видны результаты мер, принятых итальянским правительством 15-20 дней назад.

В Италии обнаружили более 69 000 случаев заражения коронавирусом, 6820 человек умерли.