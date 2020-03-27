Неизвестно, когда состоится заседание Рады- "слуга" -Потураев

27 марта, 2020, 16:19

Заседание фракции "Слуга народа", как и внеочередное заседание парламента, зависит от подготовки законопроектов, которые должны быть рассмотрены на них

Об этом заявил член фракции Никита Потураев, переедаете Интерфакс-Украина.

"На самом деле мы сейчас ожидаем окончательного пакета антикризисных мер, и от этого зависит, какой именно день мы соберемся для голосования: это будет завтра или это будет воскресенье. Соответственно, и день, и время проведения фракции", - сказал Потураев в эфире одного из телеканалов .

По его словам, если законопроекты будут готовы сегодня, то фракция может собраться вечером в пятницу.

Он также добавил, что правительство и представители профильных комитетов работают над законопроектами вторые сутки, без перерыва.