Неизвестно, когда состоится заседание Рады- "слуга" -Потураев
27 марта, 2020, 16:19
Заседание фракции "Слуга народа", как и внеочередное заседание парламента, зависит от подготовки законопроектов, которые должны быть рассмотрены на них
Об этом заявил член фракции Никита Потураев, переедаете Интерфакс-Украина.
"На самом деле мы сейчас ожидаем окончательного пакета антикризисных мер, и от этого зависит, какой именно день мы соберемся для голосования: это будет завтра или это будет воскресенье. Соответственно, и день, и время проведения фракции", - сказал Потураев в эфире одного из телеканалов .
По его словам, если законопроекты будут готовы сегодня, то фракция может собраться вечером в пятницу.
Он также добавил, что правительство и представители профильных комитетов работают над законопроектами вторые сутки, без перерыва.
- Верховная Рада планирует продлить режим работы в комитетах без пленарных заседаний до 24 апреля.
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