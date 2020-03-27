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Espreso.tvОбществоКарантин: внеочередное заседание Рады состоится вероятно в воскресенье, - Гончаренко

Карантин: внеочередное заседание Рады состоится вероятно в воскресенье, - Гончаренко


фото: eurosolidarity.org
Верховная Рада планирует продлить режим работы в комитетах без пленарных заседаний до 24 апреля

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Рада планирует продлить режим работы в комитетах без пленарных заседаний до 24 апреля (срок окончания режима чрезвычайной ситуации, утвержденного Кабмином). Планируются внеочередные сессии. Ближайшая предварительно на воскресенье", - написал Гончаренко.

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