Карантин: внеочередное заседание Рады состоится вероятно в воскресенье, - Гончаренко
27 марта, 2020, 12:18
Верховная Рада планирует продлить режим работы в комитетах без пленарных заседаний до 24 апреля
Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Рада планирует продлить режим работы в комитетах без пленарных заседаний до 24 апреля (срок окончания режима чрезвычайной ситуации, утвержденного Кабмином). Планируются внеочередные сессии. Ближайшая предварительно на воскресенье", - написал Гончаренко.
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