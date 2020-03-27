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Espreso.tvОбществоНАТО рассмотрит возможность выделения большей помощи Украине, - Кулеба

НАТО рассмотрит возможность выделения большей помощи Украине, - Кулеба


фото: gordonua
Североатлантический альянс НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Министр Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Последний сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи.

Также сообщается, что из-за пандемии коронавируса перенесено заседание Совета НАТО с участием Украины и Грузии. Стороны также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов России, в том числе о запрете гражданам Украины владеть земельными участками в оккупированном Крыму.

  • Министерство иностранных дел Украины осудило "указ" президента РФ Владимира Путина о запрете на владение прибрежными земельными участками в оккупированном Россией Крыма людям без гражданства РФ и призвало международное сообщество усилить давление на государство-агрессора.
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