НАТО рассмотрит возможность выделения большей помощи Украине, - Кулеба

27 марта, 2020, 17:53

Североатлантический альянс НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Министр Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Последний сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи.

Также сообщается, что из-за пандемии коронавируса перенесено заседание Совета НАТО с участием Украины и Грузии. Стороны также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов России, в том числе о запрете гражданам Украины владеть земельными участками в оккупированном Крыму.