НАТО рассмотрит возможность выделения большей помощи Украине, - Кулеба
27 марта, 2020, 17:53
Североатлантический альянс НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины
Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
Министр Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Последний сообщил, что союзники планируют обсудить дополнительную поддержку Украины в рамках Комплексного пакета помощи.
Также сообщается, что из-за пандемии коронавируса перенесено заседание Совета НАТО с участием Украины и Грузии. Стороны также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов России, в том числе о запрете гражданам Украины владеть земельными участками в оккупированном Крыму.
- Министерство иностранных дел Украины осудило "указ" президента РФ Владимира Путина о запрете на владение прибрежными земельными участками в оккупированном Россией Крыма людям без гражданства РФ и призвало международное сообщество усилить давление на государство-агрессора.
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