На Сумщине уже 5 подтвержденных случаев COVID-19
27 марта, 2020, 17:13
В Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом
Об этом сообщила Сумская ОГА.
Коронавирус лабораторно подтвердили у умершей жительницы Конотопского района, а также у 2 человек, контактировавших с ней. Сейчас контактные лица, которые также являются жителями Конотопского района, находятся на самоизоляции.
Еще два случая коронавируса подтвердили в Сумах. Одна заболевшая особа госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу, другая - на самоизоляции.
"Четыре человека в стабильном состоянии, заболевание пока без осложнений", - отметили в ОГА.
Кроме того, заражение коронавирусом в Сумской области подозревают у 11 человек, из них 8 - на самоизоляции и 3 - в учреждениях здравоохранения.
- В Черновцах 27 марта из инфекционного отделения больницы выписали двух пациентов, выздоровели от коронавируса.
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