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Espreso.tvОбществоНа Сумщине уже 5 подтвержденных случаев COVID-19

На Сумщине уже 5 подтвержденных случаев COVID-19


фото: reuters
В Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщила Сумская ОГА.

Коронавирус лабораторно подтвердили у умершей жительницы Конотопского района, а также у 2 человек, контактировавших с ней. Сейчас контактные лица, которые также являются жителями Конотопского района, находятся на самоизоляции.

Еще два случая коронавируса подтвердили в Сумах. Одна заболевшая особа госпитализирована в областную инфекционную клиническую больницу, другая - на самоизоляции.

"Четыре человека в стабильном состоянии, заболевание пока без осложнений", - отметили в ОГА.

Кроме того, заражение коронавирусом в Сумской области подозревают у 11 человек, из них 8 - на самоизоляции и 3 - в учреждениях здравоохранения.

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