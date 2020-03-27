На Львовщине начнут массово тестировать на коронавирус
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
"Со следующей недели на Львовщине начнут массово тестировать населения на коронавирус. Это - совместный проект Львовской областной государственной администрации и Львовского ІТ Кластера", - говорится в сообщении.
Председатель ОГА Максим Козицкий сообщил, что первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.
"Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня, и на это понадобится немало усилий, но я уверен, что эти усилия дадут тот результат , на который мы ожидаем - сохраненное здоровье и жизни миллионов украинцев", - отметил Козицкий.
СЕО Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский рассказал, что первым приоритетом начатого проекта United for health является запуск массового тестирования населения и сбор данных. Ведь именно данные о больных дадут возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем - пики вспышки, нагрузка на медицинскую инфраструктуру, и тому подобное.
- Государственный концерн Укроборонпром пока не видит возможности изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких на заводе "Буревестник", поскольку он находится в состоянии банкротства и нет сертификации для изготовления медицинского оборудования.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-