На Львовщине начнут массово тестировать на коронавирус

27 марта, 2020, 16:32

Со следующей недели Львовская областная госадминистрация совместно с ІТ Кластером запускает массовое тестирование населения на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Со следующей недели на Львовщине начнут массово тестировать населения на коронавирус. Это - совместный проект Львовской областной государственной администрации и Львовского ІТ Кластера", - говорится в сообщении.

Председатель ОГА Максим Козицкий сообщил, что первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.

"Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня, и на это понадобится немало усилий, но я уверен, что эти усилия дадут тот результат , на который мы ожидаем - сохраненное здоровье и жизни миллионов украинцев", - отметил Козицкий.

СЕО Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский рассказал, что первым приоритетом начатого проекта United for health является запуск массового тестирования населения и сбор данных. Ведь именно данные о больных дадут возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем - пики вспышки, нагрузка на медицинскую инфраструктуру, и тому подобное.