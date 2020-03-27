 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Львовщине начнут массово тестировать на коронавирус

На Львовщине начнут массово тестировать на коронавирус


фото: reuters
Со следующей недели Львовская областная госадминистрация совместно с ІТ Кластером запускает массовое тестирование населения на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

"Со следующей недели на Львовщине начнут массово тестировать населения на коронавирус. Это - совместный проект Львовской областной государственной администрации и Львовского ІТ Кластера", - говорится в сообщении.

Председатель ОГА Максим Козицкий сообщил, что первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.

"Сейчас мы активно разрабатываем алгоритм и правила такого тестирования. Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня, и на это понадобится немало усилий, но я уверен, что эти усилия дадут тот результат , на который мы ожидаем - сохраненное здоровье и жизни миллионов украинцев", - отметил Козицкий.

СЕО Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский рассказал, что первым приоритетом начатого проекта United for health является запуск массового тестирования населения и сбор данных. Ведь именно данные о больных дадут возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем  - пики вспышки, нагрузка на медицинскую инфраструктуру, и тому подобное.

  • Государственный концерн Укроборонпром пока не видит возможности изготавливать аппараты искусственной вентиляции легких на заводе "Буревестник", поскольку он находится в состоянии банкротства и нет сертификации для изготовления медицинского оборудования.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

27 марта, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать