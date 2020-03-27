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Espreso.tvСпортЛидер "Реала" может перейти в "Ювентус"

Лидер "Реала" может перейти в "Ювентус"


фото: Getty Images
Защитник мадридского "Реала" Марсело может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе"

Об этом сообщает Marca.

Итальянцы уже давно следят за ситуацией вокруг Марсело в "Реале", в трансфере бразильца лично заинтересован главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре.

Срок действующего контракта Марсело с "Реалом" истекает через два года. Мадридский клуб изучит предложение "Юве" и не будет препятствовать совершению сделки.

В этом сезоне Марсело пропустил немало матчей из-за травм, в целом 31-летний защитник провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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