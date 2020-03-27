Лидер "Реала" может перейти в "Ювентус"
27 марта, 2020, 17:51
Защитник мадридского "Реала" Марсело может продолжить карьеру в туринском "Ювентусе"
Об этом сообщает Marca.
Итальянцы уже давно следят за ситуацией вокруг Марсело в "Реале", в трансфере бразильца лично заинтересован главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре.
Срок действующего контракта Марсело с "Реалом" истекает через два года. Мадридский клуб изучит предложение "Юве" и не будет препятствовать совершению сделки.
В этом сезоне Марсело пропустил немало матчей из-за травм, в целом 31-летний защитник провел 20 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
- 26 марта стало известно, что полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич готов покинуть испанский клуб летом.
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