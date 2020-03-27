Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом
Линдеманн, которому в январе этого года исполнилось 57 лет, заболел коронавирусом. Как сообщает немецкая газета Bild , музыкант находится в отделении реанимации в одной из клиник Берлина. Издание пишет о серьезной угрозе для жизни исполнителя.
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Позапрошлое воскресенье, 15 марта, Линдеманн выступил с сольным концертом в Москве, после которого вернулся в Берлин. По сообщению издания он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с очень высокой температурой сразу после возвращения из России.
#BILDLive : #Rammstein -Sänger Till Lindemann liegt wegen #Corona auf der Intensivstation | Corona-Update https://t.co/aBJIGnIM7m- BILD (@BILD) March 27, 2020
В начале марта Линдеманн выступил с презентацией своего скандального проекту Lindemann в Киеве, после этого он успел побывать в Чернобыльской зоне, где сделал несколько фото, которые свидетельствуют о том, что он грубо нарушил правила посещения зоны отчуждения.
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