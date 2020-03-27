Коронавирус: Венгрия ввела комендантский час
Об этом сообщает Hungary Today .
"Премьер-министр Виктор Орбан в пятницу объявил комендантский час в Венгрии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, жителям страны разрешается покидать дома только для того, чтобы поехать на работу или для крайне необходимых для них дел.
Продовольственные магазины и аптеки будут открыты для людей старше 65 лет только в период 9: 00-12: 00 ежедневно - остальным громадянм будет запрещено совершать покупки в это время.
По словам Орбана, все пабы и кинотеатры по всей стране будут закрыты. В то же время рестораны, кафе и магазины будут работать до 15:00.
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Согласно данным издания, в Венгрии сейчас зафиксировано 300 случаев заражения коронавируса и 10 смертей.
По данным Worldmeters, по состоянию на утро 27 марта в мире заражены коронавируса 533015 человек, из них 124 387 выздоровели и 24093 умерли.
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