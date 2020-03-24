В Египте из-за коронавируса вводят комендантский час

24 марта, 2020, 16:26

Египет введет двухнедельный ночной комендантский час как меру по прекращению распространения коронавируса

Об этом сообщает АР .

"Египет введет двухнедельный ночной комендантский час, чтобы остановить распространение нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что 11-часовый комендантский час с 7 часов вечера до 6 утра начнет действовать в среду по всей стране. В это время многие виды транспорта будут остановлены.

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Медбули также объявил о закрытии школ и университетов еще на две недели, до 12 апреля. Он сказал, что магазины и торговые центры будут закрыты по пятницам и субботам (выходные в Египте) и им будет разрешено работать пять дней в неделю с 7 до 17 часов. Магазины продуктов питания, пекарни и аптеки будут исключены из списка на закрытие.

Как сообщалось, в Египте 366 подтвержденных случаев коронавируса и 21 смертельный случай.