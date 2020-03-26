В Иране запретили поездки между городами
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Те, кто путешествовал на праздники по случаю иранского Нового Года, должны немедленно вернуться в родные города, не останавливаясь в других по дороге домой", - заявил член национального штаба Ирана по противодействию коронавирусу Хоссейн Зольфагара.
Чиновники жалуются, что многие иранцы проигнорировали призыв властей оставаться дома и отменить запланированные путешествия по случаю персидского Нового года, который начался 20 марта.
"Закрытие университетов и школ, так же как и запрет собраний, были продолжены", - заявил Заольфагари, добавив, что для нарушителей ограничений будут правовые последствия.
Вместе с тем президент страны Хассан Рухани высказал мнение, что Иран сможет сдержать вспышку коронавируса в течение двух недель, добавив, что власти приняли дополнительные меры, чтобы облегчить последствия для экономики для граждан с невысоким доходом.
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В то же время Иран отказался от предложения благотворительной организации Medecins Sans Frontieres, которая базируется в Женеве, развернуть сборный госпиталь на 50 коек в Исфахане, чтобы помочь справиться со вспышкой.
В Иране зафиксировано более 27 000 зараженных коронавируса, 2077 человек умерли.
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