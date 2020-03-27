Коронавирус: в Ровенской области инфицированные посещали богослужения и могли иметь сотни контактов

27 марта, 2020, 13:48

На Ровенщине девять инфицированных коронавирусом посещали богослужения и могли иметь сотни контактов

Об этом сказал руководитель Ровенского областного центра МЗ, передает УНИАН .

"Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы в эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня", - отметил он.

В пресс-службе Ровенской ОГА, на выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции совместно с ДСПС. Оставлять село запрещено. Движение габаритного транспорта осуществляется в обход.

Также устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми. В Сарненскую ЦРБ направлены дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine.