Коронавирус: в Ровенской области инфицированные посещали богослужения и могли иметь сотни контактов
Об этом сказал руководитель Ровенского областного центра МЗ, передает УНИАН .
"Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы в эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня", - отметил он.
В пресс-службе Ровенской ОГА, на выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции совместно с ДСПС. Оставлять село запрещено. Движение габаритного транспорта осуществляется в обход.
Также устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми. В Сарненскую ЦРБ направлены дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.
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