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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Ровенской области инфицированные посещали богослужения и могли иметь сотни контактов

Коронавирус: в Ровенской области инфицированные посещали богослужения и могли иметь сотни контактов


фото: reuters
На Ровенщине девять инфицированных коронавирусом посещали богослужения и могли иметь сотни контактов

Об этом сказал руководитель Ровенского областного центра МЗ, передает УНИАН .

"Исходя из того, что большинство инфицированных посещали собрания и богослужения, работы в эпидемиологов будет много. Это сотни контактов, которые надо отследить. Это работа не одного дня", - отметил он.

В пресс-службе Ровенской ОГА, на выездах из Тынного установлены посты патрульной полиции совместно с ДСПС. Оставлять село запрещено. Движение габаритного транспорта осуществляется в обход.

Также устанавливаются все связи и контакты инфицированных с другими людьми. В Сарненскую ЦРБ направлены дополнительные тесты, защитные костюмы и маски.

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