Коронавирус: в Ровенской области подтвердили первые девять случаев заражения
27 марта, 2020, 09:17
В Ровенской области подтвердили первые девять случаев заболевания новым коронавирусом
Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook .
"На Ровенщине подтвердили девять случаев заболевания COVID-19. Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин с Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестам", - говорится в сообщении.
Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях.
Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры.
МЗ ранее сообщал о зараженных коронавируса в Ровенской области, поэтому это первые случаи заражения Covid-19 в этой области.
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- Напомним, в Тернопольской области в течение суток количество зараженных коронавирусом выросло вдвое
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