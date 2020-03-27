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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Ровенской области подтвердили первые девять случаев заражения

Коронавирус: в Ровенской области подтвердили первые девять случаев заражения

В Ровенской области подтвердили первые девять случаев заболевания новым коронавирусом

Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook .

"На Ровенщине подтвердили девять случаев заболевания COVID-19. Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин с Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестам", - говорится в сообщении.

Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях.

Сейчас больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры.

МЗ ранее сообщал о зараженных коронавируса в Ровенской области, поэтому это первые случаи заражения Covid-19 в этой области.

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