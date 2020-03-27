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Espreso.tvОбществоКоронавирус: США опередили Китай по количеству инфицированных

Коронавирус: США опередили Китай по количеству инфицированных


фото: Reuters
По состоянию на утро 27 апреля в США подтверждено почти 86 тыс. случаев заражения, что на 4 тыс. больше, чем в Китае

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса .

В США от коронавируса умерли 1296 человек выздоровели 753 человека.

Приближается к Китаю Италия, где инфицировано 80,5 тыс. жителей, умерли 8215 человек, 10361 выздоровели.

Всего по состоянию на 27 марта зафиксировано более 530 тыс. случаев инфицирования коронавируса.

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