Коронавирус: США опередили Китай по количеству инфицированных
27 марта, 2020, 08:21
По состоянию на утро 27 апреля в США подтверждено почти 86 тыс. случаев заражения, что на 4 тыс. больше, чем в Китае
Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса .
В США от коронавируса умерли 1296 человек выздоровели 753 человека.
Приближается к Китаю Италия, где инфицировано 80,5 тыс. жителей, умерли 8215 человек, 10361 выздоровели.
Всего по состоянию на 27 марта зафиксировано более 530 тыс. случаев инфицирования коронавируса.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-