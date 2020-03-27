ВОЗ: Пандемия коронавируса ускоряется

27 марта, 2020, 07:57

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса ускоряется

Об этом он заявил в Twitter на странице ВОЗ.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 000 случаев заняли 67 дней. Вторые - 11 дней. На третьи 100000 ушло всего 4 дня. Четвертые - только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - сказал он.

"The # COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.



The first 100,000 cases took 67 days.



The second 100,000 took 11 days.



The third 100,000 took just 4 days.



The fourth 100,000 just 2 days.



Without aggressive action in all countries, millions could die "- @DrTedros - World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020

По состоянию на утро 27 марта в мире зафиксировано уже 532 692 случаев коронавируса. 24 075 человек умерли.