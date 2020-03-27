Коронавирус: новым эпицентром может стать юг Италии
Об этом сообщает " Европейская правда ".
Тревожные сигналы поступают из таких регионов, как Кампания с центром в Неаполе и Лацио с центром в Риме. Пока в Кампании зафиксировано 74 случая смерти, в Лацио - 95.
В открытом письме к премьер-министру Джузеппе Конте глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался, что центральное правительство не предоставил обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медоборудования.
"Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции", - написал он.
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- По состоянию на утро 27 марта в Италии инфицировано 80,5 тыс. жителей , умерли 8215 человек 10361 выздоровели.
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