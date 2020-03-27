Коронавирус: новым эпицентром может стать юг Италии

27 марта, 2020, 09:26

В южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности в связи с коронавирусом, вызывающий опасения перемещения эпицентра эпидемии с севера на юг

Об этом сообщает " Европейская правда ".

Тревожные сигналы поступают из таких регионов, как Кампания с центром в Неаполе и Лацио с центром в Риме. Пока в Кампании зафиксировано 74 случая смерти, в Лацио - 95.

В открытом письме к премьер-министру Джузеппе Конте глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался, что центральное правительство не предоставил обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медоборудования.

"Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции", - написал он.

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