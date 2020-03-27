Коронавирус: Макрон видит риски развала Шенгенской зоны
27 марта, 2020, 07:17
Шенгенская зона может развалиться, если страны ЕС не покажут солидарность в борьбе против пандемии Covid-19
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.
По его словам, сейчас речь идет о выживании европейского проекта.
"Риск, с которым мы сталкиваемся, - это конец Шенгенской зоны", - сказал Макрон.
Отметим, что страны ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за коронавируса. Они готовы задействовать пакет антикризисных мер для поддержки экономики в размере € 37 млрд.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
- 26 марта из-за пандемии коронавируса Макрон объявил военную операцию во Франции.
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-