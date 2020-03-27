Коронавирус: Макрон видит риски развала Шенгенской зоны

27 марта, 2020, 07:17

Шенгенская зона может развалиться, если страны ЕС не покажут солидарность в борьбе против пандемии Covid-19

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Reuters.

По его словам, сейчас речь идет о выживании европейского проекта.

"Риск, с которым мы сталкиваемся, - это конец Шенгенской зоны", - сказал Макрон.

Отметим, что страны ЕС согласовали рекордную программу помощи экономике из-за коронавируса. Они готовы задействовать пакет антикризисных мер для поддержки экономики в размере € 37 млрд.

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