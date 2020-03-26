Коронавирус: Макрон объявил военную операцию во Франции

26 марта, 2020, 09:27

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" с участием армии для борьбы с распространением коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" с участием армии для борьбы с распространением коронавируса.

Макрон отметил, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

"Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пике эпидемии я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience ("Устойчивость "), отдельную (от операции) Sentinelle ("Часовой "), в ходе которой продолжается борьба (военных) с терроризмом", - сказал президент.

Французский лидер также призвал к национальному единству в борьбе с коронавирусом и пообещал серьезные финансовые вливания в здравоохранение.

Напомним, во Франции от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1100 человек . По состоянию на утро 26 марта зарегистрировано более 25 тыс. случаев инфицирования.

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