Княжицкий: Вычеркнуть расходы на культуру - это преступление

27 марта, 2020, 08:24

Зеленский на вручении Шевченковской премии говорил о важности финансирования культуры, но правительство в своих бюджетных предложениях делает противоположные шаги

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Мы заходим в страшный кризис. И эпидемиологический, и экономический. Конечно, бюджет нужно пересматривать. Но не так. Просто взять и вычеркнуть расходы на культуру так, как это делает правительство - преступление. Когда идет война, а мы имеем три войны вместе: с Россией, с короновирусом и с экономическим кризисом - в культуры своя функция. В воспоминаниях Ежи Гедройца ярко описано, как польское правительство в эмиграции понимало роль культуры в разбросанных по миру польских войсках, и как финансировало! Культура спасает нацию. Не олигархи - феодалы, а культура ", - пишет Кяжицький.

Он напомнил, что в Украине до сих пор нет министра культуры. Президент Зеленский на вручении Шевченковской премии говорил о важности финансирования культуры, но правительство делает противоположные шаги.

"Я понимаю правительство. Перед катастрофой каждая копейка на цену золота. Но правильно потраченные копейки на культуру способствуют преодолению катастрофы. А неправильно неизрасходованные делают ее неизбежной. Да. Переформатировать культурные программы нужно. Часть фильмов не снимут, часть мер не проведут. Но читать люди не прекратят, смотреть свои, а не чужие фильмы захотят, а если смотреть чужие - то испытания будут преодолеваться дольше ", - добавляет Княжицкий.

По его словам, 27 марта в 12.00 украинские культурные деятели проводить онлайн-митинг "Нет уничтожению украинской культуры".

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