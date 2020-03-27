Княжицкий: Вычеркнуть расходы на культуру - это преступление
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.
"Мы заходим в страшный кризис. И эпидемиологический, и экономический. Конечно, бюджет нужно пересматривать. Но не так. Просто взять и вычеркнуть расходы на культуру так, как это делает правительство - преступление. Когда идет война, а мы имеем три войны вместе: с Россией, с короновирусом и с экономическим кризисом - в культуры своя функция. В воспоминаниях Ежи Гедройца ярко описано, как польское правительство в эмиграции понимало роль культуры в разбросанных по миру польских войсках, и как финансировало! Культура спасает нацию. Не олигархи - феодалы, а культура ", - пишет Кяжицький.
Он напомнил, что в Украине до сих пор нет министра культуры. Президент Зеленский на вручении Шевченковской премии говорил о важности финансирования культуры, но правительство делает противоположные шаги.
"Я понимаю правительство. Перед катастрофой каждая копейка на цену золота. Но правильно потраченные копейки на культуру способствуют преодолению катастрофы. А неправильно неизрасходованные делают ее неизбежной. Да. Переформатировать культурные программы нужно. Часть фильмов не снимут, часть мер не проведут. Но читать люди не прекратят, смотреть свои, а не чужие фильмы захотят, а если смотреть чужие - то испытания будут преодолеваться дольше ", - добавляет Княжицкий.
По его словам, 27 марта в 12.00 украинские культурные деятели проводить онлайн-митинг "Нет уничтожению украинской культуры".
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- Напомним, ранее нардеп "слуга" Евгения Кравчук заявила, что Минфин планирует полностью урезать финансирование Госкино и Института книги из-за эпидемии коронавируса.
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