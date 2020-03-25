Минфин хочет полностью урезать финансирование Госкино и Института книги из-за коронавируса, - нардеп-"слуга" Кравчук
Об этом сообщила нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.
Нардеп обратилась от имени всего комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики:
"Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание - то есть зарплату."
По ее словам, Минфин хочет забрать у Госкино более 750 млн грн, в Украинского культурного фонда - 500 млн грн, Института книги - 150 млн грн. Также лишить финансирования туризма в размере 240 млн грн и реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программ информполитики - на сумму свыше 500 млн грн.
"Такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потери тысяч рабочих мест", - заявила нардеп.
Она призвала Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций с профильным комитетом и министерством.
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