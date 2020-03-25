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Espreso.tvОбществоМинфин хочет полностью урезать финансирование Госкино и Института книги из-за коронавируса, - нардеп-"слуга" Кравчук

Минфин хочет полностью урезать финансирование Госкино и Института книги из-за коронавируса, - нардеп-"слуга" Кравчук

Нардеп Евгения Кравчук заявила, что Минфин хочет забрать у Госкино более 750 млн грн, в Украинского культурного фонда - 500 млн грн, Института книги - 150 млн грн

Об этом сообщила нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

Нардеп обратилась от имени всего комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики:

"Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание - то есть зарплату."

По ее словам, Минфин хочет забрать у Госкино более 750 млн грн, в Украинского культурного фонда - 500 млн грн, Института книги - 150 млн грн. Также лишить финансирования туризма в размере 240 млн грн и реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программ информполитики - на сумму свыше 500 млн грн.

"Такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потери тысяч рабочих мест", - заявила нардеп.

Она призвала Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций с профильным комитетом и министерством.

 

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