Правящее большинство в Раде уничтожено, так как часть депутатов президентской партии не хочет прислуживать олигархам, - Княжицкий

27 марта, 2020, 11:59

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий констатировал фактический распад монобольшинства

Об этом Николай Княжицкий заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Мы видим, что в самом парламенте украинском фактически правящее большинство уничтожено. Оно развалилась, потому значительное количество депутатов не хочет голосовать за законы которые не позволяют возвращать банки - речь прежде все идет о ПриватБанке - бывшим владельцам, так, как этого требует МВФ" , - заявил нардеп.

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Он добавил, что и часть депутатов партии президента, которая не хочет за это голосовать, фактически на грани раскола с теми, "кто готов прогибаться и прислуживать олигархам, даже когда это угрожает будущему самой Украины."

Княжицкий добавил, что "Европейская Солидарность" поддержит "все сильные и трезвые силы в украинском парламенте, независимо от их политической принадлежности".

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