Эвакуация украинцев: из Торонто вылетел спецрейс
27 марта, 2020, 09:06
Из Торонто в Киев специальным рейсом вылетели 274 украинца, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса
Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Канаде.
"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев. Желаем им счастливого пути и напоминаем об обязательной самоизоляцию в течение 14 дней после путешествия", - говорится в сообщении.
- Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что железнодорожное и авиасообщение прекратится в ночь на 28 марта .
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