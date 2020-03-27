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Espreso.tvОбществоЭвакуация украинцев: из Торонто вылетел спецрейс

Эвакуация украинцев: из Торонто вылетел спецрейс

Из Торонто в Киев специальным рейсом вылетели 274 украинца, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Канаде.

"Украинцы из Канады возвращаются домой. 274 пассажира вылетели рейсом МАУ из Торонто в Киев. Желаем им счастливого пути и напоминаем об обязательной самоизоляцию в течение 14 дней после путешествия", - говорится в сообщении.

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