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Espreso.tvОбществоЗеленский готов отменить приказы о "VIP-палатах" для чиновников, - Кличко

Зеленский готов отменить приказы о "VIP-палатах" для чиновников, - Кличко


фото: klichko.org
По словам мэра Киева Виталия Кличко, палаты поручили готовить на случай заболевания первых лиц государства

Об этом мэр Виталий Кличко заявил на брифинге по ситуации в Киеве в условиях введения противоэпидемических мероприятий, передает Еспресо.TV.

"Что касается якобы VIP-палат для депутатов и других чиновников - такого нет!" - заявил мэр.

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По его словам, инфорацию, распространенная 25 марта в СМИ о VIP-палатах для чиновников, касается выполнения приказов Государственной службы охраны, МЗ и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте. Документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечению лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

"Речь о том, что в случае заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия. - Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине", - отметил Кличко.

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"Я разговаривал вчера с президентом. И он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны!" - добавил городской глава.

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