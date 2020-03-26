Зеленский готов отменить приказы о "VIP-палатах" для чиновников, - Кличко

26 марта, 2020, 13:01

По словам мэра Киева Виталия Кличко, палаты поручили готовить на случай заболевания первых лиц государства

Об этом мэр Виталий Кличко заявил на брифинге по ситуации в Киеве в условиях введения противоэпидемических мероприятий, передает Еспресо.TV.

"Что касается якобы VIP-палат для депутатов и других чиновников - такого нет!" - заявил мэр.

Читайте также: КГГА поручила больницам подготовить палаты и персонал для VIP-пациентов, - Bihus.Info

По его словам, инфорацию, распространенная 25 марта в СМИ о VIP-палатах для чиновников, касается выполнения приказов Государственной службы охраны, МЗ и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте. Документы с грифом "для служебного пользования". В них говорится о подготовленности учреждений здравоохранения к медико-санитарному обеспечению лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

"Речь о том, что в случае заболевания первые лица государства должны иметь определенные условия. - Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине", - отметил Кличко.

Читайте также: "Такого нет!": Кличко опроверг приказ больницам подготовить палаты для VIP-пациентов

"Я разговаривал вчера с президентом. И он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь, и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет. И мы будем за это благодарны!" - добавил городской глава.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine