КГГА поручила больницам подготовить палаты и персонал для VIP-пациентов, - Bihus.Info
Копии документов обнародованы на сайте Bihus.Info .
В соответствующем якобы приказе Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации указано 17 таких медучреждений, среди которых - Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.
В соответствии с приказом, палата для спецпациента должна быть площадью не менее 13 кв. метров, иметь затененные окна, быть изолированной от других помещений, иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. В палате или у нее должен находиться круглосуточный сестринский пост, рядом - помещение для охраны.
VIP-пациента должна обслуживать спецбригада в составе врача, двух фельдшеров и водителя, которые должны иметь опыт работы в учреждениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. В случае нехватки таких сотрудников бригады должны формироваться с "наиболее квалифицированных медицинских работников".
По закону госохрана предоставляется ряде высших должностных лиц - президенту, премьер-министру, генпрокурору, главе Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное. Однако президент может назначать госохрану и другим лицам, которые не входят в этот перечень. Таким образом, к таким людям может включать не только высших госслужащих.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-