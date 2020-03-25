КГГА поручила больницам подготовить палаты и персонал для VIP-пациентов, - Bihus.Info

25 марта, 2020, 20:16

Издание Bihus.Info сообщило со ссылкой на копию соответствующих документов, что КГГА поручила ряду медицинских учреждений подготовить специальные палаты и бригады работников для лечения пациентов, пользующихся государственной охраной

Копии документов обнародованы на сайте Bihus.Info .

В соответствующем якобы приказе Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации указано 17 таких медучреждений, среди которых - Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

В соответствии с приказом, палата для спецпациента должна быть площадью не менее 13 кв. метров, иметь затененные окна, быть изолированной от других помещений, иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями. В палате или у нее должен находиться круглосуточный сестринский пост, рядом - помещение для охраны.

VIP-пациента должна обслуживать спецбригада в составе врача, двух фельдшеров и водителя, которые должны иметь опыт работы в учреждениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. В случае нехватки таких сотрудников бригады должны формироваться с "наиболее квалифицированных медицинских работников".

По закону госохрана предоставляется ряде высших должностных лиц - президенту, премьер-министру, генпрокурору, главе Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное. Однако президент может назначать госохрану и другим лицам, которые не входят в этот перечень. Таким образом, к таким людям может включать не только высших госслужащих.

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