Задержание экс-министра Кожары: следователи требуют меры пресечения в виде ареста
Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда города Киева.
"Сообщаем, что 26 марта 2020 г. на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары", - говорится в сообщении.
Судьи просят воздержаться журналистов от посещения заседания из-за карантина и отмечают, что будут вести онлайн-трансляцию:
"С целью соблюдения карантинных мероприятий и недопущения скопления людей в зале судебного заседания будут присутствовать только участники судебного процесса".
- Напомним, юридическая компания Миллер, которая представляет интересы семьи бывшего директора канала "Интер" Сергей Старицкий, настаивает на аресте подозреваемого без определения суммы залога
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