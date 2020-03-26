Задержание экс-министра Кожары: следователи требуют меры пресечения в виде ареста

26 марта, 2020, 10:46

26 марта на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следователя Нацполиции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Леонида Кожары

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского районного суда города Киева.

"Сообщаем, что 26 марта 2020 г. на рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство следственного управления Главного управления Национальной полиции в Киевской области об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Кожары", - говорится в сообщении.

Судьи просят воздержаться журналистов от посещения заседания из-за карантина и отмечают, что будут вести онлайн-трансляцию:

"С целью соблюдения карантинных мероприятий и недопущения скопления людей в зале судебного заседания будут присутствовать только участники судебного процесса".

Напомним, юридическая компания Миллер, которая представляет интересы семьи бывшего директора канала "Интер" Сергей Старицкий, настаивает на аресте подозреваемого без определения суммы залога

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