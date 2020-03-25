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Espreso.tvОбществоСемья убитого экс-руководителя "Интера" Старицкого требует ареста экс-главы МВД Кожары без права на залог

Семья убитого экс-руководителя "Интера" Старицкого требует ареста экс-главы МВД Кожары без права на залог


фото: npu.gov.ua
Юридическая компания Миллер, которая представляет интересы семьи бывшего директора канала "Интер" Сергея Старицкого, настаивает на аресте подозреваемого без определения суммы залога

Об этом говорится в заявлении адвокатской фирмы "Миллер" в Facebook.

"У следствия есть 72 часа, чтобы выбрать к подозреваемому меру пресечения. Учитывая тяжесть и способ совершения преступления, личность подозреваемого и наличие рисков предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины, это должно быть исключительно содержание под стражей без определения суммы залога", - заявили адвокаты семьи.

"Позиция пострадавших неизменна: необходимо установить все обстоятельства убийства Сергея Старицкого, собрать соответствующие доказательства причастности виновных лиц (виновного лица) к убийству и направить производства в суд с обвинительным актом", - добавили юристы.

  • Напомним, 25 марта полиция задержала экс-министра иностранных дел Леонида Кожару по подозрению в убийстве директора телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

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