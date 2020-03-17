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Espreso.tvОбществоБазу с военными НАТО в Ираке обстреляли третий раз за неделю

Базу с военными НАТО в Ираке обстреляли третий раз за неделю


фото: reuters
На юге Багдада была обстреляна база, где находятся военные НАТО и солдаты коалиции США

Об этом сообщает AFP.

"Несколько ракет ударили по иракской базе с военными НАТО и коалиции США. Это уже третья атака за неделю на базу с иностранными солдатами", - говорится в сообщении.

Нападение произошло на базу Бесная на юге иракской столицы Багдада в понедельник ночью.

В то же время сейчас неизвестно о количестве пострадавших в результате атаки.

Отмечается, что на военной базе находятся, в частности, испанские солдаты.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео предупредил Ирак о том, что Вашингтон готов "к шагам в ответ в случае необходимости", если нападения на американцев в стране продолжатся после нескольких ракетных атак.

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Как сообщалось, 14 марта произошел ракетный обстрел военной базы Таджи, к северу от столицы Ирака - Багдада, где расположены военные коалиции США и других государств. Это произошло уже второй раз в течение недели.

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