Вернуться из-за границы хотят минимум 20 тысяч украинцев, - Кулеба
26 марта, 2020, 08:21
Вернуться из-за границы домой в условиях карантина изъявили желание по меньшей мере 20 тысяч граждан Украины
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.
По словам министра, это те граждане, которые сообщили в консульства и другие дипломатические учреждения, что хотят вернуться домой.
"20 тысяч украинцев - это те, которые изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины. Теперь логистика их возвращения будет существенно затруднена. Причина не только в закрытии границы. С 27 марта авиасообщение сворачивают и другие страны", - сказал Кулеба.
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- Напомним, что министр МВД Арсен Аваков призывает украинцев или прибыть в страну в течение двух дней, или оставаться за рубежом, поскольку 27 марта будет принято решение закрыть авиационное и железнодорожное сообщение .
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