 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВернуться из-за границы хотят минимум 20 тысяч украинцев, - Кулеба

Вернуться из-за границы хотят минимум 20 тысяч украинцев, - Кулеба


фото: Укрінформ
Вернуться из-за границы домой в условиях карантина изъявили желание по меньшей мере 20 тысяч граждан Украины

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По словам министра, это те граждане, которые сообщили в консульства и другие дипломатические учреждения, что хотят вернуться домой.

"20 тысяч украинцев - это те, которые изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины. Теперь логистика их возвращения будет существенно затруднена. Причина не только в закрытии границы. С 27 марта авиасообщение сворачивают и другие страны", - сказал Кулеба.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

26 марта, 2020 четверг

25 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать