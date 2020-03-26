Вернуться из-за границы хотят минимум 20 тысяч украинцев, - Кулеба

26 марта, 2020, 08:21

Вернуться из-за границы домой в условиях карантина изъявили желание по меньшей мере 20 тысяч граждан Украины

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

По словам министра, это те граждане, которые сообщили в консульства и другие дипломатические учреждения, что хотят вернуться домой.

"20 тысяч украинцев - это те, которые изъявили желание вернуться в Украину и проинформировали об этом консульства и посольства Украины. Теперь логистика их возвращения будет существенно затруднена. Причина не только в закрытии границы. С 27 марта авиасообщение сворачивают и другие страны", - сказал Кулеба.

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