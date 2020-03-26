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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области зафиксировали два новых случая коронавируса

В Винницкой области зафиксировали два новых случая коронавируса


фото: reuters
Новые случаи инфекции зарегистрировали в г. Винница и Ладыжин

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский на своей странице в Facebook.

Таким образом, в Винницкой области уже три случая заражения Covid-19.

"Есть еще два случая, подтвержденные лабораторным центром: 1 в г. Винница и 1 в г.. Ладыжин", - написал глава ОГА.

Он добавил, что пациенты под контролем медиков, которые предоставляют симптоматическое лечение.

"Отрабатываются все контакты. Эпидемиологи работают", - отметил Скальский.

 
Напомним, 25 марта на территории области лабораторно подтвержден случай заболевания коронавирусной инфекцией

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