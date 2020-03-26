В Сумах ограничили движение транспорта на въезде и выезде из города

26 марта, 2020, 14:42

На въездах на территорию Сумской объединенной территориальной общины будут работать шесть стационарных контрольно-пропускных пункта - гражданам следует иметь при себе документы

Об этом сообщает городской совет.

В частности, исполком решил создать стационарные контрольно-пропускные пункты на въездах на территорию Сумской городской ОТГ: ул. Роменская (в районе д. № 93); ул. Белопольский путь (в районе д. № 38), пр-т Курский (около перекрестка пр-т Курский - ул. Брянская), ул. Барановская (на конечной остановке), ул. Харьковская (в районе кольца), ул. Г. Кондратьева (около д. № 189).

Поручено обустроить и подключить к электросети эти пункты, обеспечить их аптечками первой помощи, приборами дистанционного измерения температуры тела, а также разработать схемы движения транспорта и установить соответствующие знаки дорожного движения.

В контрольно-пропускных пунктах будут работать: медики, полицейские, представители Госпродпотребслужбы. Там регулярно будут проводить дезинфекцию, санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

Работников должны обеспечить средствами индивидуальной защиты: защитными костюмами, очками, лицевыми масками (респираторами), перчатками и дезинфицирующими средствами.

Они будут проводить опрос пассажиров транспортных средств о месте жительства (регистрации) и месте работы, собирать данные о последних визитах за границу и в другие области Украины, об известных им случаях контактов с лицами, у которых обнаружены признаки или подтвердилось заболевание острой респираторной болезни COVID- 19.

Также в пунктах будут осуществлять пирометрический контроль температуры тела водителя и пассажиров транспортных средств, санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

В Закарпатской области из-за коронавируса и чрезвычайной ситуации с 27 марта на перевалах установят блокпосты.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .