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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье установят 4 блокпоста на перевалах, будут мерять температуру

На Закарпатье установят 4 блокпоста на перевалах, будут мерять температуру


фото: reuters
В Закарпатской области из коронавируса и чрезвычайной ситуации с 27 марта на перевалах установят блокпосты, на которых будут проверять температуру у граждан, которые будут въезжать

Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко в Facebook .

"Начиная с 00.00 ч. 27 марта 2020 г. до 24 апреля 2020 г. на территории области вводят ограничительные мероприятия. Прекращено движение автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных следующих участках автомобильных дорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород), Торунский (Вышковский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст) ", - написал Гетьманенко.

Гетьманенко отметил, что будет усилена охрана публичной безопасности и порядка путем выставления контрольно-пропускных пунктов на перевалах, где будут проводиться температурный скрининг у граждан, въезжающих на территорию области.

"Усилить охрану публичной безопасности и порядка путем выставления контрольно-пропускных пунктов на перевалочных участках следующих автомобильных дорог, проводить температурный скрининг въезжающих на территорию области из: Яблунецкого перевала (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов), Абранского перевала (автодорога М-06 Киев-Чоп) ", - сообщил Гетьманенко.

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