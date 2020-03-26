В селе все спокойно, - футболист "Динамо" рассказал, как проводит карантин
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.
21-летний Попов признался, шо приехал к родителям в деревню, чтобы не контактировать с людьми в Киеве.
"Поехал в деревню к родителям, они живут в частном доме. Помогаю по хозяйству, стараюсь по максимуму принести пользу, но при этом обязательно придерживаюсь правил карантина. Оставаться в столице не было смысла, поскольку все равно нельзя никуда выходить, а здесь , в селе, наоборот - свежий воздух, и с другими людьми можно не пересекаться. У родителей есть немного живности, но в это время помощь, в основном, нужна на поле, поскольку начинается период посадки ", - рассказал Попов.
В текущем сезоне Денис Попов провел 16 матчей и забил 2 гола. Ориентировочная трансферная стоимость за центрбэка составляет 1,5 млн евро.
- 26 февраля Попов рассказал, что на клубной базе футболистам дают есть лук и чеснок , чтобы не заразиться коронавирусом.
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