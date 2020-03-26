В Одессе установили уличную арку-дезинфектор
26 марта, 2020, 11:37
Уличную душевую для дезинфекции построили сотрудники КП "Горзелентрест" и "Одесгорэлектротранс"
Об этом сообщает " Думская ".
Как рассказал директор муниципального департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сейчас кабину тестируют в инфекционной больнице.
При положительном результате предприятия готовы наладить производство.
Видео - " Думская ":
- Напомним, в Одессе зафиксировали 4 случая заражения COVID-19
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-
-
21 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
23 марта, 2020 Виталий Портников: Нет смысла в диалоге с марионетками
-
22 марта, 2020 "Исторический музей" у себя на кухне. Биография лимона
-