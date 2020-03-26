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Espreso.tvОбществоВ Одессе установили уличную арку-дезинфектор

В Одессе установили уличную арку-дезинфектор


фото: Думська
Уличную душевую для дезинфекции построили сотрудники КП "Горзелентрест" и "Одесгорэлектротранс"

Об этом сообщает " Думская ".

Как рассказал директор муниципального департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, сейчас кабину тестируют в инфекционной больнице.

При положительном результате предприятия готовы наладить производство.

Видео - " Думская ":

 

  • Напомним, в Одессе зафиксировали 4 случая заражения COVID-19

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