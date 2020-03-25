В Одессе 3 новых случая заражения коронавирусом

25 марта, 2020, 22:54

В Одессе подтвердились еще 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией

Об этом написал глава Одесской ОГА Максим Куцый на Facebook.

"Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно", - сообщил он.

Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. На данный момент в регионе зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.