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Espreso.tvОбществоВ Одессе 3 новых случая заражения коронавирусом

В Одессе 3 новых случая заражения коронавирусом

В Одессе подтвердились еще 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией

Об этом написал глава Одесской ОГА Максим Куцый на Facebook.

"Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно", - сообщил он.

Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. На данный момент в регионе зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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