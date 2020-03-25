В Одессе 3 новых случая заражения коронавирусом
25 марта, 2020, 22:54
В Одессе подтвердились еще 3 случая заболевания коронавирусной инфекцией
Об этом написал глава Одесской ОГА Максим Куцый на Facebook.
"Положительные результаты на COVID-19 поступили на жителей Одессы: мужчину 1973 года рождения, женщину и мужчину 1965 и 1963 года соответственно", - сообщил он.
Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. На данный момент в регионе зафиксировано 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- Количество зараженных Covid-19 в Украине выросло до 145 .
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