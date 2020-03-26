В Киеве количество инфицированных COVID-19 выросло до 47 человек

26 марта, 2020, 19:07

В столице подтвердили 7 новых случаев заболевания коронавирусом у киевлян

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 7 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 4 женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин - 48 и 62 года и 10-летний мальчик", - сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

Кличко также призвал киевлян придерживаться ограничительных мер и уменьшить социальные контакты.

Напомним, во Львовской области с подозрением на коронавирус обратились еще четыре человека, всего в области с подозрением на COVID-19 находится 119 человек.

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