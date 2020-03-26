На Львовщине у почти 120 человек подозревают коронавирус
Об этом сообщила Львовская областная государственная администрация в Facebook.
"Во Львовской области подозрение на коронавирус есть у 119 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 54 человека.
На самоизоляции находятся 57 человека. За все время выписано - 37 пациентов.
Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближенное к тяжелому.
Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID - 19 обратилось 148 человек.
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