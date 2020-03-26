На Львовщине у почти 120 человек подозревают коронавирус

26 марта, 2020, 18:34

Во Львовской области с подозрением на коронавирус обратились еще четыре человека, всего в области с подозрением на COVID-19 находится 119 человек

Об этом сообщила Львовская областная государственная администрация в Facebook.

"Во Львовской области подозрение на коронавирус есть у 119 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

В период с 8:00 до 17:00 часов 26 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 4 человек.