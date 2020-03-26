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Espreso.tvОбществоНа Львовщине у почти 120 человек подозревают коронавирус

На Львовщине у почти 120 человек подозревают коронавирус

Во Львовской области с подозрением на коронавирус обратились еще четыре человека, всего в области с подозрением на COVID-19 находится 119 человек

Об этом сообщила Львовская областная государственная администрация в Facebook.

"Во Львовской области подозрение на коронавирус есть у 119 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.

В период с 8:00 до 17:00 часов 26 марта, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 4 человек.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 54 человека.

На самоизоляции находятся 57 человека. За все время выписано - 37 пациентов.

Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближенное к тяжелому.

Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID - 19 обратилось 148 человек.

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