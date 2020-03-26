Разумков не назвал дату внеочередного заседания Рады

26 марта, 2020, 11:52

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не назвал дату проведения внеочередного заседания

Об этом он сказал в комментарии после заседания Согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"По поводу места проведения у нас есть несколько вариантов. Мы уже проговаривали с председателями депутатских фракций, групп - это, возможно, и зал Верховной Рады Украины. Мы обеспечиваем средствами защиты народных депутатов. Возможно, это будет происходить и в других условиях, посмотрим. Будет транслироваться работа телеканалом Рада. Повестка дня заседания еще не согласована. Мы не можем пока дату официальную обнародовать", - сказал Разумков.

Депутаты Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе из-за распространения коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .