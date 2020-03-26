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Espreso.tvОбществоРазумков не назвал дату внеочередного заседания Рады

Разумков не назвал дату внеочередного заседания Рады


фото: reuters
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не назвал дату проведения внеочередного заседания

Об этом он сказал в комментарии после заседания Согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"По поводу места проведения у нас есть несколько вариантов. Мы уже проговаривали с председателями депутатских фракций, групп - это, возможно, и зал Верховной Рады Украины. Мы обеспечиваем средствами защиты народных депутатов. Возможно, это будет происходить и в других условиях, посмотрим. Будет транслироваться работа телеканалом Рада. Повестка дня заседания еще не согласована. Мы не можем пока дату официальную обнародовать", - сказал Разумков.
  • Депутаты Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе из-за распространения коронавируса.
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