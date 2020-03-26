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Espreso.tvОбщество"Время опасного вызова": на сайте президента собирают подписи за возвращение Супрун в кресло руководителя МЗ

"Время опасного вызова": на сайте президента собирают подписи за возвращение Супрун в кресло руководителя МЗ

На президентском сайте зарегистрировали петицию с требованием немедленно вернуть на должность главы Министерства здравоохранения Ульяну Супрун

Текст петиции опубликован на сайте президента.

"Во время, когда Украина стоит на пороге эпидемии CoVid-19, мы как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр - Ульяна Супрун. Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировало продолжение медицинской реформы, начатой Супрун. Это время, к сожалению, упущено. Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра ", - говорится в тексте петиции.

Она набрала 13106 голосов из 25 тысяч необходимых.

  • Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о самых популярных мифах, связанных с предотвращением и лечением коронавирусной болезни.
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