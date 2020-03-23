Лук не спасет, комар не навредит: Супрун опровергла фейки о "лечении" коронавируса и путях заражения

23 марта, 2020, 16:08

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о самых популярных мифах, связанные с предотвращением и лечением коронавирусной болезни

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Супрун заявила, что обильное питье воды не поможет "вымыть болезнь из организма"

"Не поможет и полоскание горла водой, ни теплой, ни подсоленной. Это может действительно успокоить боль в горле, но нет никаких доказательств, что это убьет коронавирус или остановит его проникновение в легкие", - подчеркнула бывшая министр.

Она добавила, что климат и погода не влияют на передачу коронавируса. Пока неизвестно, какое влияние на него имеет солнечный свет или ультрафиолетовое излучения от лампы, однако ВОЗ призывает не использовать такие лампы для стерилизации рук.

Кроме того, от COVID-19 не поможет горячая ванна - она может даже навредить. По ее словам, не убережет от заболевания и регулярное промывание носа солевым раствором.

"Нет доказательств, что это защищает людей от коронавируса или от любого другого вируса. ВОЗ отмечает, что есть несколько ограниченных доказательств, что регулярное промывание носа солевым раствором может помочь людям быстрее выздороветь от простуды. Но респираторной инфекции это не предотвратит", - пояснила она.

Бессильны при COVID-19 и лук, чеснок и все витамины. При этом сообщают, что антибиотики неэффективны для профилактики и лечения коронавируса, так как уничтожают только бактерии. Их назначат при COVID-19, если к вирусу добавилась бактериальная инфекция.

Кроме этого, Супрун подчеркнула, что коронавирус не может передаваться через укусы комаров.

В Киевской области лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19 у пяти жителей Обуховского района.

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