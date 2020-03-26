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Espreso.tvОбществоПравительство назначило Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической ЧС

Правительство назначило Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической ЧС


фото: moz.gov.ua
Заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко назначили руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации, возникшей из-за распространения коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В среду, 25 марта, правительство назначило заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко руководителем работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Пресс-служба МЗ также добавила, что утром 25 марта состоялось первое заседание штаба, где главам ОГА поручили создать соответствующие штабы в областях.

"Сегодня утром состоялось развертывание штаба. Виктор Ляшко провел утром первое заседание и назначил руководителя штаба, дал поручение до 16:00 всем главам ОГА создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей", - отметили в МЗ.

На заседании определили органы власти, которые приобщат к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - МЗ, ГСЧС, Нацполиция, Госпогранслужба. Штаб будет работать круглосуточно.

  • Напомним, ранее на заседании согласительного совета ВР договорились о создании антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом.

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