Коронавирус: Рада договорилась с правительством о создании антикризисного штаба
Об этом рассказала корреспондент Алена Апполонова, передает Еспресо.TV.
"Сегодня обсуждали вопросы, касающиеся стабилизации экономики. Правительство признает, что расходы бюджета в результате коронавируса будут очень серьезными, и, по словам народных депутатов, предлагает существенное сокращение расходов по всем статьям и создание стабилизационного фонда. Собственно, во время сегодняшней встречи договорились лишь о создании антикризисного штаба, который будет обрабатывать законопроекты, которые будут спасать украинскую экономику. В этот штаб войдут депутаты, представители Кабинета министров, представители Офиса президента. Председательствовать предлагается премьер-министру Денису Шмыгалю", - сказала корреспондент.
Также предлагается сократить расходы на проведение местных выборов, финансирование программ развития образования, отменить поддержку национального кинематографа. Все эти вопросы еще не решены, они до сих пор обсуждаются.
- Разумков не назвал дату проведения внеочередного заседания.
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