Коронавирус: Рада договорилась с правительством о создании антикризисного штаба

26 марта, 2020, 12:42

Правительство и народные депутаты на заседании Согласительного совета договорились о создании антикризисного штаба

Об этом рассказала корреспондент Алена Апполонова, передает Еспресо.TV.

"Сегодня обсуждали вопросы, касающиеся стабилизации экономики. Правительство признает, что расходы бюджета в результате коронавируса будут очень серьезными, и, по словам народных депутатов, предлагает существенное сокращение расходов по всем статьям и создание стабилизационного фонда. Собственно, во время сегодняшней встречи договорились лишь о создании антикризисного штаба, который будет обрабатывать законопроекты, которые будут спасать украинскую экономику. В этот штаб войдут депутаты, представители Кабинета министров, представители Офиса президента. Председательствовать предлагается премьер-министру Денису Шмыгалю", - сказала корреспондент.

Также предлагается сократить расходы на проведение местных выборов, финансирование программ развития образования, отменить поддержку национального кинематографа. Все эти вопросы еще не решены, они до сих пор обсуждаются.

Разумков не назвал дату проведения внеочередного заседания.

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