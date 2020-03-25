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Espreso.tvОбществоНа Тернопольщине количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 человек: заразились 4 врача

На Тернопольщине количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 человек: заразились 4 врача

В Тернопольской области подтверждено 4 новых случая заболевания Covid-19, все больные - врачи

Об этом сообщил официальный Telegram канал тернопольского штаба борьбы с COVID-19.

"2 - семейные врачи из Монастырского района, 1 - врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырского района, 1 - врач Монастыриской больницы - житель Золотого Потока Бучацкого района", - говорится в сообщении.

Всего на Тернопольщине уже 12 случаев COVID-19, 1 - летальный.

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