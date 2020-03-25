На Тернопольщине количество инфицированных коронавирусом возросло до 12 человек: заразились 4 врача
25 марта, 2020, 23:04
В Тернопольской области подтверждено 4 новых случая заболевания Covid-19, все больные - врачи
Об этом сообщил официальный Telegram канал тернопольского штаба борьбы с COVID-19.
"2 - семейные врачи из Монастырского района, 1 - врач из Центра первичной медико-санитарной помощи Монастырского района, 1 - врач Монастыриской больницы - житель Золотого Потока Бучацкого района", - говорится в сообщении.
Всего на Тернопольщине уже 12 случаев COVID-19, 1 - летальный.
- Количество зараженных Covid-19 в Украине выросло до 145 .
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