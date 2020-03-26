Коронавирус в Украине: для преодоления болезни необходимо $ 165 млн, - ООН
26 марта, 2020, 17:47
Организация Объединенных Наций (ООН) представила "План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине", на реализацию которого необходимо 165 млн долларов
Об этом сообщили в официальном представительстве ООН в Украине.
Согласно гуманитарного плана ООН, средства планируется привлечь в течение последующих 9 месяцев.
"Мы внимательно следим за мерами преодоления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и готовы оказать поддержку правительству Украины для реагирования в ситуации, которая постоянно меняется. Сейчас нашей первоочередной задачей является быстро оказать помощь тем, кому она больше всего нужна, одновременно принимая меры предосторожности, чтобы обезопасить сотрудников и людей, для которых мы работаем ", - отметила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.
- Генеральный секретарь ООН объявил о запуске глобального плана гуманитарного реагирования на коронавирус с общим бюджетом $ 2 млрд, который предусматривает выделение более $ 30 млн для Украины.
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